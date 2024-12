Alaloth: Champions of the Four Kingdoms è ora giocabile in italiano

Sviluppato e pubblicato da Gamera Interactive, Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, l’ARPG tematicamente vicino a opere come Baldur’s Gate, è stato rimpinguato recentemente con un aggiornamento che aggiunge la lingua italiana. Qua la nostra recensione.

Man mano che il giocatore si addentrerà nel mondo del titolo, dovrà prepararsi ad affrontare letali creature e bestie leggendarie corrotte. Ovunque andrà, rovine antiche, siti sacri e città fiorenti offriranno storie da scoprire: racconti di civiltà perdute, rivalità e segreti custoditi per secoli. Ogni regione trabocca di leggende, missioni e personaggi che svelano la storia stratificata di Plamen, creando un’esperienza coinvolgente, a detta del team, in un mondo dove ogni decisione dà forma al tuo viaggio.