Scomparso Martyn Brown, co-fondatore di Team17

Il 2024 si chiude con una triste notizia: è scomparso Martyn Brown, uno dei co-fondatori di Team17 assieme a Michael Robinson, Debbie Bestwick, Andreas Tadic, Rico Holmes e Peter Tuleby.

Considerato uno dei pilastri del settore videoludico britannico, Brown ha contribuito alla creazione di decine videogiochi, tra cui le serie di Worms e Alien Breed. Fuoriuscito da Team17 nel 2010 in seguito all’acquisto delle sue quote azionarie da parte di Debbie Bestwick, Brown ha continuato a lavorare nel settore tramite la società di consulenza Insight For Hire e dopo aver supportato vari studi di sviluppo, tra cui Double Eleven, Exient, New Star Games e The Blast Furnace.

Martyn Brown si è spento lo scorso 28 dicembre all’età di 57 anni circondato dai famigliari a causa di seri problemi cardiaci. La notizia è stata riportata da GamesIndustry.