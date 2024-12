SNK fonda KOF Studio per i trent'anni di The King of Fighters

In occasione con il trentesimo anniversario della serie The King of Fighters, SNK ha annunciato la fondazione di KOF Studio. Si tratta di un nuovo studio di sviluppo che porterà avanti la pluridecennale tradizione dei picchiaduro della società giapponese.

“In concomitanza con il 30° anniversario di The King of Fighters, siamo lieti di annunciare la fondazione di KOF Studio,” si legge nella breve nota stampa. “KOF Studio porterà avanti con orgoglio la tradizione trentennale dei picchiaduro SNK, portando con sé anche una nuova rivoluzione!”

Tra i primi lavori che verranno pubblicati sotto questa nuova etichetta troviamo Fatal Fury: City of the Wolves, in uscita su PC e console nel 2025, ma anche l’action RPG Samurai Spirits.