Empire of the Ants: pubblicata la roadmap

Microids e Tower Five hanno svelato quest’oggi la roadmap di Empire of the Ants, lo strategico in tempo reale recensito dal nostro Solar. La saga di Bernard Werber ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo con il suo universo accattivante e le sue riflessioni sulla natura umana. Microids è molto felice di offrire ai giocatori l’opportunità di scoprire questo universo da una nuova prospettiva attraverso questo adattamento videoludico.

Conosciuto in tutto il mondo per la trilogia Empire of the Ants, The Thanatonauts e, più recentemente, The Time of the Chimeras, Bernard Werber ha appena pubblicato The Waltz of Souls con Albin Michel publishing. Questa roadmap evidenzia le tappe fondamentali ricche di numerosi aggiornamenti previsti per migliorare l’esperienza dei giocatori sia in modalità single-player che in multiplayer. Vi aspettano nuovi contenuti, ottimizzazioni e sorprese che renderanno Empire of The Ants ancora più coinvolgente.

Il titolo, ricordiamo, è disponibile su PC, PS5, e Xbox Series X|S.