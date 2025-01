Transformers: Reactivate cancellato, Splash Damage in difficoltà

Tramite una nota stampa diffusa nelle scorse ore via social, Splash Damage ha fatto sapere di aver cancellato lo sviluppo di Transformers: Reactivate, il videogioco cooperativo annunciato poco più di due anni fa.

“Ciò significa che sposteremo le nostre risorse per concentrarci su altri progetti,” si legge nel comunicato. “Purtroppo, nonostante le nostre misure, diverse posizioni all’interno dello studio sono potenzialmente a rischio licenziamento.”

Da notare che al momento non sono stati tagliati posti di lavoro, tuttavia è molto probabile che Splash Damage dovrà licenziare un numero imprecisato di dipendenti. Per quanto riguarda il motivo della cancellazione di Transformers: Reactivate, invece, questo non è stato reso noto.