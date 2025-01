Rocksteady licenzia altro personale dopo il flop di Suicide Squad

Il 2024 si è chiuso nel peggiore dei modi per diversi dipendenti di Rocksteady: lo studio di Suicide Squad: Kill the Justice League ha infatti licenziato un numero imprecisato di persone proprio durante le festività natalizie appena trascorse.

Lo leggiamo sulle colonne di Eurogamer, dove il caporedattore Tom Phillips segnala che almeno una dozzina di lavoratori impiegati nel team QA sarebbero stati mandati a casa. A questi andrebbero aggiunti anche licenziamenti nei reparti di programmazione e del team artistico, tuttavia il numero effettivo dei tagli non è noto.

Purtroppo la notizia di ulteriori licenziamenti in quel di Rocksteady non dovrebbe sorprendere. Suicide Squad: Kill the Justice League si è rivelato sin da subito un enorme flop commerciale, tanto da spingere il publisher Warner Bros. e lo stesso studio di sviluppo a interrompere il supporto al gioco dopo neanche un anno dal lancio.