Xbox: in arrivo il Developer Direct di gennaio

Nella giornata odierna, Microsoft e Xbox hanno annunciato un nuovo Developer Direct in arrivo il prossimo 23 gennaio. Inoltre, il colosso statunitense ha anche annunciato quali saranno i videogiochi che verranno mostrati durante lo show. Lo studio, inoltre, ha confermato che ci sarà anche un quarto videogioco misterioso tutto da svelare.

Ecco i videogiochi che saranno mostrati:

DOOM: The Dark Ages, il nuovo capitolo dell’iconico del franchise di id Software. Ricordiamo, inoltre, il nostro dossier dedicato. South of the Midnight, ambientato nel sud degli Stati Uniti d’America. E infine, poi, il videogioco a turni di Clair Obscur: Expedition.