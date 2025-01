The House of the Dead 2: Remake in uscita in primavera

Forever Entertainment ha annunciato che l’uscita di The House of the Dead 2: Remake è prevista nel corso della prossima primavera.

Si tratta del rifacimento a opera di MegaPixel Studio del celebe sparatutto su rotaia che mette il giocatore nei panni di un agente segreto incaricato di indagare sull’invasione di una piccola cittadina da parte di creature non morte e demoni. Tra le caratteristiche di questo remake troviamo la colonna sonora rimasterizzata, il comparto grafico riportato a nuovo, nonché le varie feature dell’originali, tra cui la modalità di gioco cooperativa, una campagna con finali multipli, le modalità boss rush e quella di allenamento.

The House of the Dead 2: Remake è ancora sprovvisto di una data di uscita definitiva, ma verrà pubblicato su PC (Steam e GOG), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.