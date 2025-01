SYNDUALITY Echo of Ada: un trailer sulla trama del gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla trama di SYNDUALITY Echo of Ada, il nuovo sparatutto con meccaniche di estrazione sviluppato da Game Studio Inc. e in uscita tra poche settimane su PC e console.

In particolare, il trailer punta i riflettori sulle missioni che permetteranno ai giocatori di indagare sul Collasso di Amasia e scoprire la storia di Alba, un Drifter, e Ada, il suo Magus, che sono apparentemente connessi alla caduta dell’ultima fortezza dell’umanità, Amasia. In SYNDUALITY Echo of Ada, i giocatori vestiranno i panni dei Drifter e saliranno a bordo del CRADLE alla ricerca dei cristalli AO, una rara risorsa, e per scoprire le ragioni del collasso di Amasia.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 24 gennaio 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia chiunque abbia prenotato le edizioni Deluxe o Ultimate avrà diritto all’accesso anticipato dal 17 gennaio.