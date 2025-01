The Blood of Dawnwalker si svela in un primo trailer con gameplay

Bandai Namco e Rebel Wolves hanno pubblicato il primo trailer di The Blood of Dawnwalker che presenta anche alcune brevi sequenze di gameplay.

The Blood of Dawnwalker è un action RPG sviluppato dallo studio co-fondato da Konrad Tomaszkiewicz, già director di The Witcher 3: Wild Hunt. Il gioco è ambientato in un XIV secolo alternativo, in cui alcuni signori feudali sono stati rovesciati da un gruppo di potenti vampiri. L’opera viene descritta come un sandbox narrativo in cui i giocatori potranno dare vita alla loro storia incentrata sul salvataggio della propria famiglia o intraprendere qualsiasi strada sarà decisa dalle proprie scelte.

I giocatori si troveranno a vestire i panni di Coen, un giovane che si è trasformato in un Dawnwalker, sempre in bilico tra il mondo del giorno e il regno della notte. Non interamente umano e neppure interamente vampiro, Coen avrà a disposizione solo trenta giorni e altrettante notti per salvare la propria famiglia o giurare vendetta per il proprio padre e distruggere chiunque osi ostacolarli. In base all’ora del giorno, i giocatori avranno abilità, capacità ed esiti della trama completamente diversi.

“Ispirato ai classici GDR, vogliamo che i giocatori provino il senso di urgenza in un gioco open world. Ci sono più approcci per salvare la famiglia di Coen senza una netta divisione tra missioni principali e secondarie. Saranno i giocatori a scegliere come sfruttare il proprio tempo“, ha dichiarato Konrad Tomaszkiewicz, Game Director e co-fondatore di Rebel Wolves. “Il tempo è una risorsa e, con il progredire di ogni missione, sarà impossibile completare tutte le storie e gli archi narrativi prima della terribile scadenza, rendendo unica ogni partita. È ciò che chiamiamo un sandbox narrativo.”

Sviluppato con l’Unreal Engine 5, The Blood of Dawnwalker sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.