Hyper Light Breaker: il trailer di lancio dell'Accesso Anticipato

Arc Games e Heart Machine si preparano all’imminente lancio di Hyper Light Breaker pubblicando un nuovo trailer.

A partire da questa sera, infatti, questo nuovo action roguelite verrà reso disponibile su Steam tramite il programma di Accesso Anticipato. Chiunque acquisterà Hyper Light Breaker da oggi e fino al 28 gennaio riceverà in omaggio una copia di Hyper Light Drifter.

“È giunto il momento per tutti di giocare a Hyper Light Breaker in Early Access ed entrare per la prima volta nell’Overgrowth“, ha dichiarato Alx Preston, fondatore e direttore creativo di Heart Machine. “Dopo tutte le peripezie degli ultimi due anni, questo è un momento così importante e semplicemente incredibile per tutti noi di Heart Machine, e vorremmo ringraziare la nostra fantastica community, i nostri amici e colleghi per l’amorevole supporto che ci ha permesso di arrivare a questo punto. Ma le cose non finiscono qui, ci piacerebbe che quanti più giocatori possibile si lanciassero nel gioco e condividessero con noi il loro feedback! Il feedback dei giocatori è incredibilmente importante per noi, quindi non vediamo l’ora di lavorare con la community per continuare a far evolvere Hyper Light Breaker durante l’Early Access per renderlo il migliore possibile prima di portarlo alla versione 1.0“.

Hyper Light Breaker rimarrà in Accesso Anticipato per circa un anno. Durante questo periodo verranno introdotte nuove skin per il personaggio, ulteriori attrezzature e armi, migliorie alle animazioni dei PNG, espansioni della trama fino ad arrivare alla storia completa, e molto altro ancora.