SMITE 2 diventa free-to-play, disponibile su PC e console

Lasciandosi alle spalle l’alfa chiusa, Titan Forge Games ha aperto le porte alla beta pubblica di SMITE 2, che da oggi è disponibile come titolo free-to-play su tutte le piattaforme.

L’ultimo aggiornamento del MOBA introduce cinque divinità inedite ai personaggi giocabili, tra cui l’ultima aggiunta sviluppata interamente per SMITE 2: Aladdin. Quest’ultimo fa parte del Pantheon “Racconti d’Oriente” e risulta una divinità estremamente mobile grazie alla sua capacità di correre lungo muri e strutture. Il suo compagno, il Genio, gli concede tre potenti desideri nel corso del gioco, tra cui la possibilità di resuscitare dopo la morte. L’abilità suprema di Aladdin gli consente di usare la sua lampada per catturare i nemici in una sfida uno contro uno.

Gli altri quattro personaggi aggiunti con l’ultima patch sono: Geb, il dio egizio della terra; Mulan, la guerriera ascendente cinese; Agni per rappresentare il pantheon indù; mentre Ullr del pantheon norreno completa la lista di nuove divinità giocabili. Inoltre, l’aggiornamento aggiunge anche la modalità di gioco 3v3 “Torneo” incentrata su combattimenti rapidi e in piccola scala, insieme a una nuovissima mappa a tema arturiano.

“È incredibile ripensare a quanta strada abbia fatto SMITE 2 dai primi prototipi di poco più di due anni fa”, ha dichiarato Travis Brown, direttore generale e direttore creativo di Titan Forge Games. “Non saremmo mai arrivati fin qui senza i preziosi feedback dei fan di SMITE durante la fase alfa, e ora il gioco è oggettivamente migliore rispetto al suo predecessore sotto molti aspetti. Abbiamo piani ambiziosi per i contenuti del 2025, che sicuramente entusiasmeranno i nostri giocatori in vista del futuro di SMITE 2.”

Ricordiamo che SMITE 2 è disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.