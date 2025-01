LUNAR Remastered Collection in uscita ad aprile su PC e console

GungHo Online Entertainment ha annunciato la data di uscita di LUNAR Remastered Collection, una raccolta che include le versioni rimesse a nuovo di due JRPG del passato.

Questa collection include sia LUNAR: Silver Star Story Complete che LUNAR 2: Eternal Blue, entrambi rimasterizzati sia per quanto riguarda il comparto grafico che quello sonoro. Sono inoltre state introdotte delle modifiche per dare una svecchiata al gameplay, tra cui la possibilità di velocizzare i combattimenti e nuove opzioni strategiche.

LUNAR Remastered Collection sarà disponibile su PC (via Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch dal 18 aprile 2025. Segnaliamo, infine, che la raccolta presenta un aggiornamento delle lingue supportate: i giochi saranno disponibili in inglese, giapponese, cinese tradizionale e semplificato, coreano, francese e tedesco, ma non in italiano.