Microsoft licenzia altro personale nella divisione gaming

Secondo quanto riportato sulle pagine virtuali di Business Insider, Microsoft ha dato il via a una nuova serie di licenziamenti che hanno interessato anche la divisione gaming.

In questo caso non si tratterebbe di mandare a casa dipendenti improduttivi, ma di tagli orizzontali che hanno coinvolto vari ambiti dell’organizzazione: oltre alla già citata divisione gaming, i licenziamenti hanno interessato anche i reparti vendite, sicurezza, e dispositivi. Secondo fonti vicine a Microsoft, i tagli sarebbero di piccola entità, ma al momento non si conosce il numero esatto di dipendenti mandati a casa.