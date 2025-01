Donkey Kong Country Returns HD: Nintendo non accredita Retro Studios

Non è la prima volta che accade: Nintendo non ha accreditato gli sviluppatori originali di un videogioco rimasterizzato o riproposto su una nuova piattaforma. Questa volta il videogioco incriminato è Donkey Kong Country Returns HD, appena pubblicato su Switch (qui trovate la nostra recensione).

Come riportato da Ollie Reynolds sulle colonne di Nintendo Life, tra i riconoscimenti di questa riedizione non sono presenti i nomi degli sviluppatori originali di Retro Studios. Sono invece presenti gli autori della conversione di Forever Entertainment.

Come già scritto in apertura, non è la prima volta che Nintendo esclude gli sviluppatori originali. A dire la verità, non è la prima volta che accade per Retro Studios: già due anni fa, quando la Casa di Kyoto pubblicò Metroid Prime Remastered, tra i riconoscimenti finali erano assenti tutti gli sviluppatori del videogioco per GameCube.