Annunciato Wartorn, un nuovo tattico in tempo reale roguelite

Stray Kite Studios, una realtà composta da ex sviluppatori di Age of Empires, Borderlands e BioShock, ha annunciato Wartorn: si tratta di un nuovo tattico in tempo reale con elementi roguelite in uscita prossimamente su PC.

In Wartorn seguiremo le vicende di Yara ed Elani, due sorelle che sono state cacciate dalla loro casa e devono attraversare le Isole di Talaur devastate dalla guerra per raggiungere le mura della fortezza ancestrale di Beynun.

Per raggiungere la destinazione sarà necessario dar vita a una carovana reclutando squadre goblin, elfi, demoni, silvani e altre creature tipiche dei mondi fantasy. Ogni squadra aggiungerà nuove opzioni strategiche alla carovana; mescolando le creature da schierare in battaglia dovremo imparare a posizionarle sul campo di battaglia e sfruttare le combo di squadra impiegando le loro abilità per superare le sfide sul nostro cammino. Tuttavia bisognerà tenere d’occhio il morale della carovana, poiché se le creature perdono ogni speranza il game over sarà inevitabile e sarà necessario ricominciare daccapo.

Inoltre, Wartorn presenterà un sistema di gameplay emergente e sistemico che impiega gli elementi di fuoco, acqua, catrame, piante e fulmini. L’acqua spegne il fuoco, il catrame alimenta il fuoco, l’elettricità crepita tra i ranghi in condizioni di bagnato e l’acqua può curare le unità basate sulle piante.

Wartorn sarà disponibile prossimamente su PC tramite l’Accesso Anticipato di Steam. Gli sviluppatori non hanno precisato per quanto tempo il gioco rimarrà in Early Access.