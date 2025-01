Nintendo Switch 2 è ufficiale: ecco la nuova console

Dopo innumerevoli indiscrezioni e mesi di attesa, ecco che la Casa di Kyoto ha svelato ufficialmente Nintendo Switch 2, la sua prossima console ibrida. L’annuncio è stato accompagnato da un primo trailer di anteprima che mostra alcune delle caratteristiche della console.

Nintendo Switch 2 presenta un design in continuità con la precedente console della Grande N, mentre viene confermata la retrocompatibilità con i videogiochi per Nintendo Switch, sia in formato fisico che digitale. Tuttavia la società giapponese precisa che “alcuni titoli per Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili“. Ulteriori dettagli in merito verranno diffusi prossimamente.

Inoltre, la presentazione vera e propria della console è prevista il 2 aprile 2025. In quella data verrà trasmesso un Nintendo Direct interamente dedicato a Switch 2. In più, Nintendo organizzerà inoltre una serie di eventi chiamati Nintendo Switch 2 Experience, durante i quali i giocatori potranno provare la nuova console di persona in diverse città del mondo, tra cui Milano. In questo caso l’appuntamento è dal 25 al 27 aprile nel capoluogo lombardo. I biglietti per accedere a questi eventi verranno resi disponibili tramite un’estrazione a sorte gratuita. I dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale Nintendo.