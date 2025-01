11 bit studios presenta Death Howl, un deckbuilder soulslike

Il publisher polacco 11 bit studios ha presentato Death Howl, un peculiare deckbuilder soulslike sviluppato dallo studio indipendente The Outer Zone.

In Death Howl seguiremo le vicende di Ro, una cacciatrice di una piccola tribù sopraffatta dalla perdita di suo figlio. Guidata da voci ultraterrena, Ro trascenderà nel reame degli spiriti per provare a riportare in vita suo figlio.

Death Howl vuole tessere un racconto atmosferico di dolore, guarigione e resilienza. Nei panni di Ro dovremo affrontare spiriti implacabili in battaglie a turni che metteranno alla prova il nostro senso tattico e la nostra capacità di adattamento alle diverse situazioni. Per avere successo sarà necessario creare e padroneggiare mazzi di carte e usare totem sciamanici mentre porteremo alla luce storie e segreti dimenticati che modelleranno il cammino di Ro.

“Affronta una schiera di spiriti inquieti e inquietanti in battaglie basate su griglia in cui ogni mossa è cruciale,” si legge sulla pagina di Steam. “Metti alla prova il tuo ingegno combattendo tipologie di nemici unici e potenti boss. Diventa più forte, adatta il tuo mazzo e scegli le tue battaglie mentre esplori terre sinistre come la Foresta delle Ombre Ululanti o i Prati dell’Illusione.”

Death Howl sarà disponibile prossimamente su PC, tuttavia dal 20 gennaio sarà possibile scaricare una demo per provare questo nuovo videogioco.