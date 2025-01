Annunciato Code Violet, sparatutto horror per PS5

TeamKill Media, lo studio di sviluppo che ha dato i natali al discutibile Quantum Error, ha presentato il suo prossimo progetto: si tratta di Code Violet, uno sparatutto in terza persona a tinte horror per PS5.

Di seguito la descrizione ufficiale del gioco: “Nel 25° secolo si dice che l’umanità sopravvisse per un pelo a un cataclisma che lasciò la Terra inabitabile e in rovina. Ciò che restava della razza umana volse lo sguardo alle stelle in cerca di un nuovo mondo: Trappist 1-E, dove avrebbero ricominciato da zero. Tuttavia, coloro che erano sopravvissuti al cataclisma erano sterili e non potevano avere figli e senza una soluzione l’umanità si sarebbe presto estinta. Gli ultimi sopravvissuti della Terra, una colonia nota come Aion, decidono di usare la loro tecnologia per saltare in diversi periodi nel tempo, estrarre le donne e riportarle alla loro base su Trappist 1-E per essere surrogate e impedire l’estinzione dell’umanità. Tuttavia, ciò che sembra avere buone intenzioni, nasconde oscure verità e quando Violet Sinclair viene strappata dal suo tempo e trasferita a Trappist 1-E, si ritrova in un conflitto tra cospirazione e sopravvivenza mentre le vere intenzioni di Aion vengono alla luce.”

Non vi è ancora una data di uscita definitiva per Code Violet, tuttavia sappiamo che il gioco verrà pubblicato a luglio.