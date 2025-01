EA Origin cesserà di funzionare ad aprile

Electronic Arts ha fatto sapere che il client EA Origin cesserà di funzionare il prossimo 17 aprile 2025. Ciò è dovuto al fatto che sia Apple che Microsoft hanno smesso di supportare le applicazioni a 32-bit.

Gli utenti che vogliono continuare a fruire dei titoli per PC collegati al proprio account Electronic Arts dovranno quindi installare la più nuova EA App, un software a 64-bit supportato dai principali sistemi operativi moderni. Viene inoltre precisato che i salvataggi verranno trasferiti automaticamente da un client all’altro nel caso in cui il servizio di salvataggio via cloud sia abilitato, altrimenti andranno spostati manualmente. Potrebbe inoltre essere necessario scaricare nuovamente i videogiochi installati tramite EA Origin.