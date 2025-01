Firaxis Games ha annunciato tramite un post pubblicato nelle scorse ore sui social che Sid Meier’s Civilization VII è entrato in fase gold.

Come sempre in queste occasioni, ciò significa che lo sviluppo del gioco è stato portato a termine ed è tutto pronto affinché vengano realizzate le copie destinate ai negozi, sia fisici che digitali (in quest’ultimo caso inizia il processo di certificazione). Questo non significa che i lavori siano conclusi: è molto probabile che Firaxis stia apportando le ultime modifiche al bilanciamento e all’ottimizzazione, le quali con buona probabilità verranno introdotte con una eventuale patch del day one.

In ogni caso, salvo imprevisti catastrofici, Sid Meier’s Civilization VII uscirà come previsto l’11 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Nell’attesa potete dare un’occhiata alla nostra anteprima realizzata da Nicolò Paschetto.