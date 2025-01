Kingdom Come: Deliverance II, svelata la roadmap post lancio

Warhorse Studios e Plaion hanno svelato i dettagli circa i contenuti aggiuntivi in arrivo dopo il lancio di Kingdom Come: Deliverance II, tra aggiornamenti gratuiti e DLC a pagamento.

Si comincerà in primavera con una selezione di aggiornamenti gratuiti che introdurranno il barbiere per personalizzare il proprio look, la modalità Hardcore per chi cerca una sfida maggiore e le corse a cavallo, dove è possibile affinare le proprie abilità e scoprire sorprese nascoste. In estate sarà la volta del contenuto aggiuntivo Brushes with Death: una nuova missione che vedrà Henry aiutare un enigmatico artista dal passato oscuro. In autunno verrà pubblicato il DLC Legacy of the Forge, grazie al quale sarà possibile esplorare il passato di Henry esplorando l’eredità di Martin, suo padre adottivo. Infine, in inverno uscirà Mysteria Ecclesia: una missione segreta ambientata nel monastero di Sedlec, dove gli intrighi sono profondi e complicati.

Ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance II uscirà il 4 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Le tre espansioni a pagamento saranno comprese nel Season Pass, a sua volta incluso nella Gold Edition del gioco.