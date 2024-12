The Pokémon Company annuncia una collaborazione con Aardman

The Pokémon Company International e lo studio di animazione Aardman hanno annunciato una collaborazione che porterà alla realizzazione di un nuovo progetto. Questa partnership sfrutterà lo stile di narrazione di Aardman, che incontrerà l’universo Pokémon in avventure inedite.

“Questa è una partnership da sogno per Pokémon,” ha dichiarato Taito Okura, Vicepresidente Marketing e Media presso The Pokémon Company International. “Ad Aardman sono maestri nella loro arte e siamo rimasti conquistati dal loro talento e dalla loro creatività. Ciò a cui abbiamo lavorato assieme farà sicuramente gola ai fan dei Pokémon in tutto il mondo!”

“È un onore enorme lavorare con The Pokémon Company International. È un vero privilegio vederci affidato il compito di portare alla vita i loro personaggi e il loro mondo in una veste tutta nuova,” ha aggiunto Sean Clarke, Amministratore Delegato di Aardman. “Unire Pokémon, il marchio dell’intrattenimento più importante al mondo, al nostro amore per l’arte, per i personaggi e la narrazione umoristica, è un’esperienza straordinaria. Aardman e TPCi condividono un’enfasi verso il patrimonio culturale e l’attenzione per il dettaglio. Entrambi poniamo i nostri appassionati e il nostro pubblico al centro di tutto ciò che facciamo; sappiamo che questo è ciò che ci guiderà nel nostro impegno a creare insieme storie affascinanti, nuove e originali per gli spettatori di tutto il mondo.”

Per vedere i frutti di questa collaborazione bisognerà aspettare un bel po’: le due società fanno infatti sapere che il progetto si concretizzerà nel 2027.