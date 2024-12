Destiny 2: l’evento dell’Aurora è tornato

Con l’ultimo reset settimanale, Bungie ha dato il via all’Aurora, il consueto evento annuale di Destiny 2 dedicato alle celebrazioni delle festività natalizie. Eva Levante è tornata sulla Torre per guidare i guardiani nelle attività stagionali.

Eva propone nuove sfide e una carta evento con diverse ricompense, come il nuovo Spettro esotico Involucro del Drago Congelato. Per di più, i guardiani potranno riprendere la tematica dei gelidi draghi magici equipaggiando il set del Drago della stasi astrale, disponibile all’emporio Everversum durante l’evento.

Inoltre, con l’Aurora sarà introdotto il nuovo fucile a fusione lineare adattivo da vuoto, Raffica di Maestrale, insieme alle versioni aggiornate delle armi delle precedenti edizioni dell’Aurora, ora disponibili con combinazioni di caratteristiche uniche.

In più, quest’anno è stato introdotto uno speciale evento della community: si tratta di una sfida a colpi di dolci dell’Aurora, con tre nuovi emblemi esclusivi. Per aumentare le probabilità di trovare questi rari articoli, ogni settimana i giocatori dovranno preparare dei dolci specifici. Sfornando tali dolci, si contribuirà al progresso della community per la sfida, il che aumenterà le chances di trovare gli emblemi esclusivi.