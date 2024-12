Pacific Drive diventerà il soggetto di una serie TV

Secondo quanto riportato da Variety, la casa di produzione Atomic Monster del regista horror James Wan ha acquisito i diritti televisivi di Pacific Drive, che dunque diventerà il soggetto di una nuova serie TV.

Pubblicato all’inizio dell’anno su PC, PS4 e PS5 (qui la nostra recensione), Pacific Drive porta i giocatori in una misteriosa zona di esclusione nell’area nord-occidentale degli Stati Uniti d’America. Da soli con la propria auto, da modificare e potenziare, è necessario raccogliere risorse e indagare sulle anomalie disseminate nella zona, svelando i misteri che si celano in questo ambiente ostile e imprevedibile.

Per quanto riguarda la serie TV, questa non ha ancora trovato una piattaforma o un network su cui andare in onda, ma sappiamo che Michael Clear, Rob Hackett e lo stesso James Wan saranno i produttori esecutivi dell’adattamento per il piccolo schermo.