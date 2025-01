Scomparso David Lynch, regista di Twin Peaks e Velluto Blu

Dobbiamo purtroppo riportare la triste notizia della scomparsa di David Lynch, artista poliedrico noto principalmente per aver creato e diretto la serie televisiva Twin Peaks, nonché vari film diventati nel tempo dei veri e propri cult come Velluto Blu, Mulholland Drive e Dune, tra gli altri.

L’annuncio è stato dato dalla famiglia nella giornata odierna, giovedì 16 gennaio 2025, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del regista. “È con profondo dispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista David Lynch,” si legge nel post. “Gradiremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come avrebbe detto, ‘Osservate la ciambella e non il buco’. È una splendida giornata con sole splendente e cielo azzurro all’orizzonte.”

David Lynch avrebbe compiuto 79 anni tra pochi giorni, il prossimo 20 gennaio. Da tempo soffriva di enfisema polmonare: stando a quanto riportato sulle colonne di Variety, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate nei giorni scorsi dopo essere stato costretto a lasciare la sua casa di Los Angeles in seguito agli incendi che stanno colpendo la città californiana e l’area limitrofa.