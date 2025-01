Sony ha cancellato due videogiochi live service per PS5

Dopo la pubblicazione di un report firmato da Jason Schreier sulle colonne di Bloomberg, Sony ha confermato la cancellazione di due videogiochi live service per PS5 in lavorazione presso altrettanti studi sotto il suo controllo.

Questi due titoli sono stati in sviluppo presso Bend Studio, già autori di Days Gone e Syphon Filter, e Bluepoint Games, lo studio specializzato in rifacimenti che nel recente passato ha dato vita al remake di Demon’s Souls. In una nota stampa, un portavoce di Sony ha precisato che nessuno dei due studi di sviluppo verrà chiuso: “Bend e Bluepoint sono team di grande successo che sono membri stimati della famiglia PlayStation Studios,” si legge nella nota. “Stiamo lavorando a stretto contatto con ogni studio per determinare quali saranno i loro prossimi progetti.”

La cancellazione di questi due live service arriva poco dopo il flop di Concord, durato meno di due settimane, e il cui studio di sviluppo – Firewalk Studios – è stato chiuso appena un mese dopo.