Void Sails è in arrivo nel 2025

Sviluppato e pubblicato da Ticking Clock Games, Void Sails arriverà su PC (Steam) nella seconda parte del 2025. Il titolo sarà un’avventura per giocatore singolo in cui si impersonerà il capitano di una nave volante attraverso uno spazio inesplorato, navigando attraverso mondi misteriosi, combattendo potenti nemici e compiendo scelte che definiranno la storia e scoprendo oscuri segreti in un gioco in cui ogni scoperta potrebbe avvicinarti alla verità o alla follia.

“Esplora mondi misteriosi, raccogli artefatti occulti e affronta le forze ostili che ti ostacolano. In questo gioco di ruolo d’azione e avventura, le tue scelte plasmano la storia mentre aggiorni la tua nave, incontri personaggi unici e scopri le oscure verità nascoste dietro il Velo”, ha dichiarato il team.