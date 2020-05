The Medium, il prossimo gioco horror di Bloober Team

Nella storia dei videogiochi ci sono stati numerosi team di sviluppo dediti per tutto l’arco della loro vita professionale a un solo genere di prodotti, sacrificando la varietà sull’altare della specializzazione, grazie all’esperienza maturata gioco dopo gioco sempre nella stessa direzione.

Ecco, i ragazzi di Bloober Team la loro strada l’hanno scelta in modo molto chiaro, autori degli apprezzati Layers of Fear, Observer e Blair Witch, hanno da sempre cercato di inquietare il giocatore sfruttando ogni possibile stilema thriller horror.

Il loro nuovo titolo The Medium – annunciato durante l’ultimo Inside Xbox – non fa eccezione, ed anzi gli sviluppatori lo descrivono come la summa di tutto questo percorso costellato di ansie, paure e movimenti nell’ombra.

Nel gioco impersoneremo Marianne, una medium capace di viaggiare tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti, abilità che le permetterà di osservare l’ambiente che la circonda ogni volta secondo una nuova prospettiva.

The Medium si presenta come un classico survival horror, dalle ambientazioni cupe e decadenti, accompagnate dalle tracce audio di Akira Yamaoka, storico compositore celebre per la sua collaborazione con la serie di Konami Silent Hill.

Il nuovo prodotto del team polacco arriverà direttamente su PC, Xbox Series X e PlayStation 5 nel periodo del Natale 2020.