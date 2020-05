Second Extinction: aperte le iscrizioni alla beta per PC

Annunciato ufficialmente qualche giorno fa durante l’ultimo Inside Xbox, Second Extinction si prepara a ospitare una fase beta su PC.

Gli sviluppatori di Systemic Reaction, lo studio che ha dato i natali a Generation Zero, hanno infatti aperto le iscrizioni alla sessione di prova. Per partecipare alla beta di Second Extinction basta iscriversi al forum ufficiale del gioco e invitare un altro amico a fare lo stesso.

Second Extinction è un FPS multiplayer di stampo cooperativo in cui tre amici devono collaborare per sopravvivere a orde di dinosauri mutanti. Al momento non si conosce la data di uscita del gioco.

