Svelato Alterborn, nuovo sparatutto survival in salsa soulslike

Lo sviluppatore indipendente Iron Lung ha annunciato Alterborn, un nuovo sparatutto in terza persona di stampo soulslike ad ambientazione fantascientifica.









Il gioco ci metterà nei panni di un Alterborn, un essere in grado di sfuggire alla morte impegnato a esplorare le Terre Infrante per risalire alla fonte della maledizione che lo affligge. L’opera di Iron Lung è una fusione di più generi, prendendo ispirazione non soltanto dalle produzioni di FromSoftware, ma anche dai roguelite e dai looter shooter. Il mondo di gioco è difatti generato in maniera procedurale, mentre il protagonista recupererà equipaggiamento di qualità variabile dai nemici uccisi.

Peccato che bisognerà aspettare un bel po’ di tempo prima di mettere le mani su Alterborn: questo gioco sarà infatti disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del terzo trimestre del 2023.