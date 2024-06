Little Nightmares III è stato rinviato al prossimo anno

Bandai Namco e Supermassive Games hanno annunciato il rinvio dell’uscita di Little Nightmares III, inizialmente prevista nel corso di quest’anno e ora spostata al 2025.

In un messaggio diffuso sui social, gli sviluppatori spiegano di aver bisogno di più tempo per completare i lavori del gioco e assicurarsi che la qualità del prodotto finale sia in linea con le aspettative. Inoltre, nel messaggio viene preannunciato che ulteriori dettagli su Little Nightmares III verranno svelati nel corso dell’estate.