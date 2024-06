Toys For Bob conferma la partnership con Xbox

Dop oessere tornato indipendente lo scorso marzo, Toys For Bob ha ufficializzato la firma di un accordo di collaborazione con la divisione Xbox.

“Siamo entusiasti di annunciare che collaboreremo con Xbox per pubblicare il nostro prossimo videogioco,” si legge nel messaggio diffuso via social. “Siamo ancora all’inizio dello sviluppo, quindi potreste non sentirci per un po’, ma sappiate che stiamo lavorando duramente a un’esperienza che ci ispira tantissimo! Non vediamo l’ora di condividere di più.”

Nessun dettaglio sul progetto in lavorazione, ma stando a quanto dichiarato dagli stessi sviluppatori potrebbe volerci un bel po’ prima che il loro prossimo videogioco venga annunciato.