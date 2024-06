Valve registra il marchio Deadlock, annuncio imminente?

Continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni e le notizie relative a Deadlock, il presunto sparatutto in lavorazione presso Valve. Dopo le informazioni trapelate nei giorni scorsi, ora è il turno di notizie ufficiali giacché la società di Gabe Newell ha appena registrato il marchio Deadlock presso l’apposito ente statunitense.

La richiesta di registrazione risale al 30 maggio e non è stata ancora approvata in via ufficiale, tuttavia si tratta di un altro tassello del puzzle in vista di un possibile annuncio imminente. Ricordiamo che Deadlock dovrebbe essere un hero shooter multiplayer a squadre che fonde meccaniche tipiche dei MOBA a quelle dei tower defense. In questi giorni pare che sia in corso una closed beta a inviti, tuttavia a riguardo non vi è alcuna conferma da parte di Valve.