Flock è in uscita su PC e console a luglio

Annapurna Interactive ha annunciato la data di uscita di Flock, il nuovo videogioco multiplayer cooperativo di Hollow Ponds e Richard Hogg, già autore di Hohokum.

In Flock i giocatori vestono i panni di pastori volanti impegnati a radunare e ad allevare stormi di creature bizzarre. Il videogioco viene definito come un’ode al volo in cui, partendo da un piccolo stormo di pecore alate, toccherà allevarle e farle librare verso nuovi pascoli incontaminati. Strada facendo, scopriremo i segreti delle splendide montagne e delle loro creature selvatiche.

Flock sarà disponibile dal 16 luglio su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.