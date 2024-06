Nasce Unikat, una nuova etichetta di publishing

Il veterano della comunicazione Michal Napora ha annunciato la nascita di Unikat, una nuova etichetta di publishing specializzata nel supporto agli studi indipendenti in grado di creare esperienze “uniche e minimaliste“.

“Nell’ultimo anno ho notato un cambiamento nel nostro settore: in ciò che i giocatori giocano, in come si comportano e cosa comprano, in come i giocatori e gli sviluppatori vogliono essere trattati, in come il nostro settore li tratta e in ciò che i videogiochi possono effettivamente essere“, ha dichiarato Napora (via GamesIndustry). “Sembra che stia arrivando una new wave, di idee, modelli, comportamenti e aspettative. Ritengo che questo cambiamento sia un’ottima cosa. Tuttavia, i cambiamenti non possono essere sostenuti dalle vecchie abitudini del settore.”

Napora, già fondatore e CEO della società di comunicazione australiana 32-33, in passato ha collaborato con altri studi di sviluppo, tra cui Bloober Team, Techland e Frogwares. Unikat ha già pubblicato un videogioco, l’esperienza liminale POOLS di Tensori, mentre a breve lancerà sul mercato Dystopika, un gestionale cittadino ad ambientazione cyberpunk sviluppato da Voids Within.