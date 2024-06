Annunciato Wrekless, un nuovo videogioco di skate per PC

Free Range Games, uno studio di sviluppo che conta all’interno diversi veterani che hanno lavorato alla serie Tony Hawk’s Pro Skater, ha annunciato il videogioco di skate Wrekless.

Wrekless viene definito come una lettera d’amore alla cultura dello skateboarding. Sarà possibile giocare con un massimo di 50 skater online, eseguire trick stravaganti, concatenare combo e sfidare la gravità. Inoltre, i giocatori potranno fare skateboarding contemporaneamente, costruire skatepark e minigiochi con altri utenti in tempo reale e condividere il tutto con la comunità.

Gli sviluppatori promettono di offrire il più potente editor di parchi presente in un videogioco di skateboarding, con un’enorme ventaglio di risorse da cui selezionare strutture e accessori. Non mancherà la possibilità di personalizzare il proprio skater in ogni dettaglio, con oltre 500 elementi di personalizzazione estetica da sbloccare in-game.

Wrekless verrà pubblicato su Steam in Accesso Anticipato nel corso del terzo trimestre del 2024, dove vi rimarrà per almeno un anno prima del lancio della versione completa.