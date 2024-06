Nightdive Studios starebbe per annunciare la remaster de La Cosa

Nightdive Studios potrebbe approfittare di questo periodo fitto di showcase per annunciare una versione rimasterizzata de La Cosa, il videogioco horror classe 2002 ispirato all’omonimo film diretto da John Carpenter. È lo stesso studio di sviluppo a suggerirlo con un messaggio che lascia ben poco spazio alle interpretazioni.

La società ha infatti diffuso via social un’immagine che raffigura proprio un pezzo della copertina de La Cosa associato a questa didascalia: “Chi vuole indovinare il videogioco che annunceremo questo venerdì durante IGN Live?”

Ricordiamo che La Cosa funge da sequel apocrifo del film, tant’è che le vicende sono ambientate pochi giorni dopo gli eventi narrati nella pellicola, quando un team di soldati statunitensi viene inviato a far luce su ciò che è accaduto in Antartide. Il gioco si presenta come uno sparatutto in terza persona di stampo survival horror.