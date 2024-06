Un trailer al Summer Game Fest costerebbe fino a 550 mila dollari

Con l’evento organizzato da Geoff Keighley ai nastri di partenza, qualcuno si è posto una domanda: quanto costa mostrare un trailer durante il Summer Game Fest? La risposta, in breve, è davvero un sacco.

La redazione di Kotaku è riuscita a mettere le mani su un documento riservato dell’evento, una sorta di prezziario, in cui viene riportato che mostrare un trailer della durata di un minuto costerebbe 250 mila dollari a sviluppatori e publisher, per un minuto e mezzo il prezzo saliebbe a 350 mila dollari, bisognerebbe sborsare 450 mila dollari per un trailer di due minuti, fino ad arrivare a 550 mila dollari per un filmato di due minuti e mezzo. Queste cifre includerebbero anche un numero prestabilito di post sui social network tramite i canali ufficiali del Summer Game Fest: da uno a tre post in base alla somma pagata.

Non tutti sarebbero tenuti a pagare, però: le grandi aziende del calibro di Sony, Microsoft e Nintendo non sborserebbero alcunché per mostrare i loro prodotti. Inoltre, Geoff Keigley riserverebbe personalmente un numero imprecisato di slot gratuiti per i progetti di piccoli studi indipendenti, ovviamente a discrezione del giornalista canadese. Alla luce di tutto questo, viene quindi da chiedersi a chi giova questa cosiddetta “celebrazione dei videogiochi”, come viene spesso definita dallo stesso Keighley.