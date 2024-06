Svelato Day of the Shell, nuovo tattico a turni roguelite per PC

Lo studio indipendente Duper Games e l’etichetta Goblinz Publishing hanno presentato Day of the Shell, un nuovo tattico a turni di stampo roguelite per PC. Gli sviluppatori descrivono il gioco come un titolo dal ritmo incalzante, in cui ogni turno si gioca con un solo clic.

Nel mondo di Day of the Shell, gli dei hanno scatenato la loro ira sull’umanità, tanto da distruggere gran parte delle terre emerse, lasciando solo alcune isole remote. Una cacciatrice di mostri di solitaria è pronta a sfidare e placare gli dei, viaggiando attraverso ciò che resta del mondo.

Affrontando arene sempre più difficili, la cacciatrice raccoglierà tesori e potenziamenti per cercare di raggiungere il cuore delle isole e porre fine all’apocalisse. Inoltre, ogni volta che muore, la cacciatrice potrà potenziare permanentemente i suoi attributi al campo base, così da migliorare le chance di vittoria.

Nessuna data di uscita né finestra di lancio generica: Day of the Shell verrà pubblicato prossimamente su Steam ed Epic Games Store.