Hogwarts Legacy: disponibile l'aggiornamento estivo

Warner Bros. Games ha annunciato oggi che l’aggiornamento estivo di Hogwarts Legacy è ufficialmente attivo su tutte le piattaforme per i giocatori che possiedono il gioco. La nuova implementazione include una nuova modalità foto, contenuti nuovi e altri che prima erano esclusivi, correzioni di bug e aggiornamenti dei driver per PC, ma anche la possibilità di azzerare i talenti per provare stili di gioco e sviluppi del personaggio differenti.

L’aggiornamento di Hogwarts Legacy include la missione del negozio infestato di Hogsmeade, che prima era esclusiva per i giocatori PlayStation mentre ora è disponibile su tutte le piattaforme. I giocatori potranno divertirsi con questa missione unica e ottenere le relative ricompense, come il completo da negoziante raffinato e la possibilità di avere un proprio negozio a Hogsmeade. Adesso sono anche disponibili per tutti i giocatori la cavalcatura esclusiva Ippogrifo d’onice e la ricetta della Felix Felicis, insieme al nuovissimo cappotto di Azkaban, il completo da prigioniero di Azkaban, gli occhiali che sono sopravvissuti, e la scopa Lavender Borealis. Qua la nostra reecensione.