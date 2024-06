Dragon Ball: Sparking! ZERO, annunciata la data di uscita

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Dragon Ball: Sparking! ZERO, il picchiaduro sviluppato da Spike Chunsoft in arrivo su PC e console questo autunno.

Dragon Ball: Sparking! ZERO permette ai giocatori di lanciarsi in epiche battaglie insieme a personaggi leggendari delle serie. Episode Battle dà la possibilità di scegliere un personaggio tra otto e rivivere momenti delle battaglie più significative della saga di Dragon Ball. Custom Battle introduce un nuovo elemento all’esperienza di Dragon Ball come videogioco e i giocatori possono provare con le loro mani scontri immaginati dagli sviluppatori o creare la loro battaglia specifica e condividerla con il mondo. Il nuovo trailer svela anche nuove aggiunte al roster: Goku (Super), Ultra Instinct, Gohan (Adult), Super Saiyan 2, Golden Frieza, Bardock, Raditz, Goku Black, Zamasu e Jiren, Full Power.

Il gioco verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 11 ottobre.