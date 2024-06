The Thing: Remastered è ufficiale, in uscita quest'anno

Dopo aver stuzzicato i fan dell’originale, Nightdive Studios ha presentato ufficialmente The Thing: Remastered, la versione rimasterizzata del videogioco de La Cosa.

Ambientato dopo gli eventi del film di John Carpenter del 1982, The Thing è uno sparatutto a squadre in terza persona, in cui ogni membro del team ha a disposizione un’ampia gamma di armi e oggetti di supporto nella missione per distruggere La Cosa. Giocheremo nei panni del capitano J.F. Blake, leader di un team di soccorso delle forze speciali statunitensi inviato a indagare sui raccapriccianti eventi e i misteriosi decessi della squadra scientifica americana avvenuti al centro di ricerca Avamposto 31, situato nelle gelide distese antartiche. In questo ambiente inospitale, il team si imbatte in una bizzarra forma di vita aliena mutaforma che assume le sembianze delle sue vittime. Nella stretta della natura e con l’infezione di questa terribile entità, il contributo di tutta la squadra è essenziale nella speranza di completare gli obiettivi, o almeno sopravvivere.

La versione rimasterizzata introduce l’ illuminazione dinamica, la mappatura speculare, le ombreggiature, la profondità di campo esaltata da modelli migliorati, mentre migliora le texture e gli ambienti per migliorare l’immedesimazione. Viene aggiunto il supporto per le risoluzioni fino a 4K e fino a 144 FPS.

The Thing: Remastered verrà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch entro fine anno.