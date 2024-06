Wanderstop è il nuovo gioco del creatore di The Stanley Parable

Sono passati poco meno di tre anni da quando Davey Wreden, creatore di The Stanley Parable e Beginner’s Guide, e Karla Zimonja, creatrice di Gone Home e Tacoma, hanno annunciato di aver unito le forze sotto l’etichetta Ivy Road. E alla Summer Game Fest di ieri sera abbiamo finalmente potuto vedere a cosa il duo stava lavorando: in Wanderstop, ci caliamo nei panni di una guerriera che però è costretta a prendersi una pausa dalle arti belliche e… gestire invece una sala da té.

Alta, la protagonista, non va esattamente matta per la sua nuova occupazione: dipendesse da lei, tornerebbe prima possibile sui campi di battaglia. Ma forse, fra una raccolta di ingredienti e una chiacchierata con i residenti del pacifico villaggio in cui si trova la sua sala da tè, riuscirà a ritrovare la pace interiore. Wanderstop uscirà nel 2024 su PS5 e Steam.