Age of Mythology: Retold rivela il suo gameplay con un nuovo trailer

Mancano ancora pochi mesi prima di poter tornare a suonarsele di santa ragione a suon di poteri divini grazie ad Age of Mythology: Retold, reboot dello storico strategico in tempo reale, e finalmente possiamo vedere il suo gameplay in azione. World’s Edge si è infatti presentata all’Xbox Games Showcase con un trailer in cui vediamo i sostanziali miglioramenti grafici apportati rispetto all’originale, e naturalmente anche tutto il caos che è in grado di scatenare una baruffa fra divinità.

Il trailer è accompagnato dalle voci di Zeus, Loki e Isis, ma le tre divinità non sono certo le uniche nel nome in cui potremo combattere; nel video, infatti, possiamo vedere anche Thor, Odino, Anubi, Osiride, Poseidone e Gaia. Age of Mythology: Retold uscirà il 5 settembre 2024, in contemporanea sia su PC che su Xbox Series X|S.