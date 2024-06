Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, ecco il trailer dell'Xbox Games Showcase

Non solo titoli di Microsoft, all’Xbox Games Showcase: durante la kermess ha fatto la sua apparizione anche Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, reboot del terzo capitolo della serie, che si è mostrato un video più corposo rispetto al reveal di qualche tempo fa. Il trailer unisce infatti cutscene della storia – e non possiamo fare a meno di notare come abbiano mantenuto le stesse angolature dell’originale – a brevi spezzoni di gameplay, sia stealth che action.

Particolarità interessante di questo reboot è il fatto che riutilizzi il doppiaggio originale: quindi sì, quello che sentite nei panni di Big Boss è David Hayter, voce storica di Snake (in Metal Gear Solid 5, quel ruolo era stato ricoperto da Kiefer Sutherland). Inoltre, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater permetterà di utilizzare la visuale e i comandi classici; non dovrete per forza abituarvi alla terza persona che vediamo nel trailer. Altre informazioni sul gioco, che uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, saranno rivelate martedì 11 durante l’Official Xbox Podcast.