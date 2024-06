Annunciato Mixtape, ecco il trailer

Tra gli annunci di terze parti dell’Xbox Showcase di ieri sera, figura una nuova avventura targata Annapurna Interactive, Mixtape, in arrivo nel 2025 su Xbox Series X|S e PC, oltre al day one su Xbox Game Pass. L’avventura, incentrata sulla musica anni ’80, porterà il giocatore nella nostalgia di quegli anni, tra musica commovente e situazioni da vivere. È l’ultima notte delle superiori. Tre amici intraprendono una nuova avventura, giocando attraverso una compilation di ricordi accompagnati dalla colonna sonora di una generazione.

Da Beethoven & Dinosaur, creatori del gioco vincitore del premio BAFTA The Artful Escape, Mixtape trae ispirazione dai classici film di formazione e riunisce la nostalgia della spensieratezza, l’audacia dell’inesperienza, la musica, gli alti e bassi del diventare adulti e le sensazioni dolci e al contempo amare che scaturiscono dal crescere, evolvere e andare avanti. Con la musica di DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division e altri.