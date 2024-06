Monster Hunter Wilds sarà presenta alla gamescom 2024

Capcom ha annunciato la sua partecipazione alla Gamescom 2024, che segnerà la prima opportunità mondiale di giocare Monster Hunter Wilds. La notizia segue l’ultimo trailer di Monster Hunter Wilds svelato alla Summer Game Fest 2024, dove il Producer della serie Ryozo Tsujimoto si è unito a Geoff Keighley per informare i fan dell’arrivo di nuovi contenuti relativi al gioco durante la prossima Gamescom Opening Night Live, oltre alla prima opportunità di giocare il titolo sullo show floor della Gamescom 2024. Il titolo è in fase di sviluppo e arriverà nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

Lo show floor di Capcom sarà caratterizzato da oltre 60 postazioni con demo giocabili di Monster Hunter Wilds su una superficie di 900 metri quadrati. Inoltre, i Producer della serie Monster Hunter, Ryozo Tsujimoto, l’executive director e art director Kaname Fujioka e il director Yuya Tokuda, saranno presenti per fornire ulteriori informazioni sul palco della Gamescom. Capcom porterà anche altri titoli alla fiera che si terrà dal 21 al 25 agosto. Ulteriori dettagli sulla line up e sui programmi di streaming saranno annunciati in prossimità dell’evento. Per tutti coloro che non potranno partecipare di persona all’evento, Capcom offrirà una serie di contenuti in diretta streaming dallo show floor.