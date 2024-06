Persona 3 Reload: Episode Aegis - The Answer, ecco il nuovo trailer

Durante il concerto Persona Live Tour 2024 a Yokohama, ATLUS ha annunciato la data di uscita di Persona 3 Reload: Episode Aigis – The Answer –, il contenuto finale dell’Expansion Pass del gioco. L’ultima serie di contenuti dell’Expansion Pass sarà disponibile il 10 settembre 2024 per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4.

Aggiunto al gioco principale 16 anni fa con l’uscita di Persona 3 FES, Episode Aigis (noto anche come “The Answer” quando fu pubblicato in Nord America) è un importante DLC post-finale che espande la storia di Persona 3 Reload e funge da epilogo della vicenda. Dopo aver svelato i misteri dell’Ora Oscura, aver combattuto epiche battaglie nel Tartaro e aver vissuto tutti gli indimenticabili eventi di Persona 3 Reload, i membri del S.E.E.S. si ritrovano intrappolati in un 31 marzo senza fine.