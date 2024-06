ONE BTN BOSSES: demo disponibile, ecco nuovo trailer

Midnight Munchies ha rilasciato oggi un nuovo trailer di gameplay per il loro gioco debutto ONE BTN BOSSES, insieme alla demo giocabile durante lo Steam Next Fest, che sta per iniziare. In ONE BTN BOSSES, i giocatori sconfiggeranno boss sempre più impegnativi con il semplice tocco di un pulsante. Alla pressione schiveranno le ondate di proiettili. Tuttavia, aspettando più a lungo, si potrà sparare al boss più velocemente aumentando le probabilità di vincere.

Quando il gioco verrà lanciato entro la fine dell’anno, i giocatori avranno a disposizione una campagna intera che si estenderà per oltre 50 livelli ramificati con una storia incentrata sui diritti dei lavoratori e una modalità roguelite in cui si potranno creare nuove build per sconfiggere i boss.